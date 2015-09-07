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    Мхитарян: «Самая большая мотивация для меня – улыбки людей»

    Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян накануне отборочного матча к Евро-2016 с датчанами отметил, что не потерял мотивацию, хотя его команда уже лишилась шансов поехать во Францию.

    «Разные люди говорят и думают по-разному. Лично для меня мотивация в сборной — это только победа. Когда мы побеждаем, то у всех армян на лицах появляется улыбка, на улицах звучит музыка, люди празднуют наш успех как свою личную победу. Что может быть лучше этого? Вот именно эти улыбки и являются самой большой мотивацией для меня.

    Жду, что в игре с датчанами мы выступим лучше, чем в Сербии. Верю, что результат получится для сборной Армении положительным. Соперник очень силен, но нам не привыкать играть с такими командами. Мы должны навязать оппоненту свой футбол», - сказал Мхитарян.

    Источник: УЕФА

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    07.09.2015 08:22
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