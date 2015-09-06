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    Коноплянка: «Стремился забить гол, чтобы посвятить его дочке»

    Полузащитник "Севильи" и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями после победы над Белоруссией (3:1) в отборочном матче к Евро-2016.

    "Еще ничего не изменилось. Конечно, мне задавали много вопросов о новом клубе. Могу сказать, что сегодня я получил огромное удовольствие от игры со старыми знакомыми. Хочу отметить поддержку - при таких болельщиках хочется играть каждый день.

    Я рассказал команде, что у меня родился ребенок. Я стремился забить гол, чтобы посвятить его своей дочке. Я не чувствовал усталости, только получал удовольствие. Даже когда игра выровнялась, болельщики нас погнали вперед. Это очень приятно.

    Я давно не играл в основном составе "Севильи"? Только четыре матча. Я понимаю, что только адаптируюсь в новом клубе. Все нормально, я двигаюсь в правильном направлении. Понимаю нового тренера и не переживаю по этому поводу", - сказал Коноплянка.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    06.09.2015 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +108

      Axidan 6 сентября 2015, 10:20

      Поздравляем, Женя! Ребёнок в семье это всегда огромная радость!

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