Евро-2016. Швейцария обыграла Словению за 15 последних минут

Сборная Швейцарии одержала сверховолевую победу в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Словении.

До 80-й минуты противостояния хозяева поля уступали со счетом 0:2, однако в оставшееся время успели трижды поразить ворота соперника — дублем отметился вышедший на замену Йосип Дрмич.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа Е. 7-й тур.

Швейцария — Словения — 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Новакович, 45. 0:2 — Цесар, 48. 1:2 — Дрмич, 80. 2:2 — Штокер, 84. 3:2 — Дрмич, 90.