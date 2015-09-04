Коста: «Я хорошо заменил Роббена»

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста рассказал о своем положении в команде. Футболист считает, что он успешно заменил своего одноклубника Арьена Роббена, пока тот восстанавливался от травмы.

«Гвардиола абсолютно доверял мне с самого начала. Я сразу почувствовал себя в команде легко. Думаю, я хорошо заменил Роббена во время его восстановления. Я должен был воспользоваться этим шансом. Когда я переходил в «Баварию» все только и говорили, что о Роббене и Рибери».

Также бразилец сказал, что ему подходит тренерская манера Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола из тех тренеров, что предпочитают атакующий футбол, как и наша национальная сборная. Думаю, игра с таким быстрым темпом мне подходит».

Теперь у Косты, вероятно, появится шанс еще сильней закрепиться в основе, поскольку Роббен снова получил травму и не сможжет играть на протяжении четырех недель.