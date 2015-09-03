Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Я за все отвечаю. В 2008 году за Ванкувер я ответил»

    Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал выплату неустойки бывшему тренеру сборной России Фабио Капелло.

    «Я вам так скажу: мы ничего на Капелло не просадили. Вы немножко не так на все эти вещи смотрите. Я даже не хочу отвечать на эти вопросы. «Просадили», «засадили»... Вопрос заключается в том, что имидж сборной зависит не только от игроков и их качеств. Были этапы в развитии футбола, когда я был уверен в приглашении того же Хиддинка, потому что некого было ставить», - говорит Мутко.

    Чиновник считает, что Леониду Слуцкому игроки сборной верят.

    «Была ситуация, когда есть игроки, но они не верят тренеру. Они должны поверить! И нужен был человек, который имеет психологию победителя, понимает, что такое. Сборная – это ведь не эксперимент. И нужен тот, за спиной которого есть результаты. Сейчас у Леонида Викторовича это есть. Он вырос за эти годы. Поэтому никто ничего не просаживал, не волнуйтесь!».

    Напоследок Мутко подчеркнул, что берет на себя всю полноту ответственности.

    «Я за все отвечаю. Я уже к этому привык. В 2008 году за Ванкувер я ответил. Что вы, открыли какую-то тайну? Конечно, при мне. И я сейчас буду отвечать за то, чтобы мы вернулись. Еще и выйду, сыграю»

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 21:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4827

      neveldomha 4 сентября 2015, 09:31

      Как это он ответил? У него две руки, два глаза и пальцы все на месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 сентября 2015, 22:08

      совсем совесть потерял... а хотя, нельзя потерять то, чено небыло...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11