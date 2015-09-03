«Наполи» планирует выгнать Суньигу

"Наполи" не включил колумбийского полузащитника Камило Суньигу в заявку ни на Лигу Европы, ни на Серию А. Руководство итальянского клуба четко дало игроку понять, что на него не рассчитывают и планирует предоставить ему статус свободного агента.



Расторжение контракта может быть выгодно обеим сторонам. Колумбиец будет иметь возможность перейти в другой клуб за игровой практикой, а клубу не придется платить не маленькую зарплату игроку.

В прошлом сезоне колумбиец всего 10 раз появлялся на поле в составе "Наполи" - семь раз в Серии А, и еще трижды - в Лиге Европы.