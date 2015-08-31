Орлов: «Игроки «Зенита» не были готовы к игре с «Крыльями Советов»

Комментатор «НТВ-Плюс» Геннадий Орлов высказал мнение, что игроки «Зенита» не были готовы к матчу седьмого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:3). Специалист считает, что пауза в чемпионате будет полезна футболистам сборных, которые нуждаются в смене обстановки.

«Хочу сказать о главном. Основа основ командного выступления подготовленность всех футболистов и физически, и морально. Мы видели, что игроки «Зенита» были не готовы к матчу с «Крыльями Советов». Где легкость Шатова и Смольникова? Где стремление открываться и барражировать по всему фронту атаки Дзюбы? Где острые подачи Витселя и Юсупова? Где концентрация внимания всех игроков обороны, включая опорника Гарсию? Конечно, мы не знаем, что происходит внутри команды, но если ее так лихорадит и она по-разному выглядит от матча к матчу, значит эти вопросы – к главному тренеру.

В одном из выступлений Андре сказал, что ему непривычно и неудобно тренировать, когда команда играет в недельном цикле. Но в этом и есть класс тренера – подстроиться под любой график. Принято считать, что Виллаш-Боаш хорошо изучает соперника. Не очень хорошо, как выясняется. Молло не приняли во внимание, а он с «Кубанью» выходил на замену. Надо было изучить его возможности и знать, что один в один с ним нельзя играть. Он быстрее и Кришито, и Гарая.

Еще о профессии тренера: кто как не он должен излучать оптимизм и уверенность? Неслучайно наставников больших команд сравнивали с главнокомандующим армии. После паузы «Зенит» ждут два сумасшедших испытания: ЦСКА в Москве и «Валенсия» в Испании. Сейчас футболисты поехали в сборные – это даже хорошо, поработают с другими тренерами, сменят обстановку», – считает Орлов.