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  • Орлов: «Игроки «Зенита» не были готовы к игре с «Крыльями Советов»

Орлов: «Игроки «Зенита» не были готовы к игре с «Крыльями Советов»

31 августа 2015, 09:50
6

Комментатор «НТВ-Плюс» Геннадий Орлов высказал мнение, что игроки «Зенита» не были готовы к матчу седьмого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:3). Специалист считает, что пауза в чемпионате будет полезна футболистам сборных, которые нуждаются в смене обстановки.

«Хочу сказать о главном. Основа основ командного выступления подготовленность всех футболистов и физически, и морально. Мы видели, что игроки «Зенита» были не готовы к матчу с «Крыльями Советов». Где легкость Шатова и Смольникова? Где стремление открываться и барражировать по всему фронту атаки Дзюбы? Где острые подачи Витселя и Юсупова? Где концентрация внимания всех игроков обороны, включая опорника Гарсию? Конечно, мы не знаем, что происходит внутри команды, но если ее так лихорадит и она по-разному выглядит от матча к матчу, значит эти вопросы – к главному тренеру.

В одном из выступлений Андре сказал, что ему непривычно и неудобно тренировать, когда команда играет в недельном цикле. Но в этом и есть класс тренера – подстроиться под любой график. Принято считать, что Виллаш-Боаш хорошо изучает соперника. Не очень хорошо, как выясняется. Молло не приняли во внимание, а он с «Кубанью» выходил на замену. Надо было изучить его возможности и знать, что один в один с ним нельзя играть. Он быстрее и Кришито, и Гарая.

Еще о профессии тренера: кто как не он должен излучать оптимизм и уверенность? Неслучайно наставников больших команд сравнивали с главнокомандующим армии. После паузы «Зенит» ждут два сумасшедших испытания: ЦСКА в Москве и «Валенсия» в Испании. Сейчас футболисты поехали в сборные – это даже хорошо, поработают с другими тренерами, сменят обстановку», – считает Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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Garrincha58
1441008143
может Орлову потренировать Зенит
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KosSidFCZP
1441011028
Верно говорит всё
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n272nm
1441011056
Мля, игроки были готовы, просто они ходили по полю пешком. Особенно в оборону. Достаточно посмотреть повторы забитых нам голов. Защите было впадлу возвращаться, каждый думал, что либо партнер прибежит и подстрахует, либо у игроков Крылышек не получится пас или удар по воротам. Вот и все. Так бывает, когда игроки решили, что играют с аутсайдером и выиграют не напрягаясь. Футбольный боженька все видит, поэтому он и наказал за такой подход к делу. В принципе, Крыльям повезло, три удара в створ ворот - три гола и всего 25% владения мячом. Я не хочу принижать их самоотдачу и тягу к победе, но и сильно повезло. Зенит не забил пенальти, попал в перекладину и были засраны еще пара моментов, даже ходя пешком. И я не вижу в этом особой вины Боаша, который, все же, утомил своим нытьем и психозом. Потому что Зенит вышел думая обыграть Крылья не напрягаясь от слова совсем. А напрягаться надо было, хотя бы чуть-чуть возвращаясь во время в оборону.
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neveldomha
1441016747
Я знаю, где все это где. У букмекеров.
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Alex2712
1441043567
Все разговоры в пользу бедных или нищих, или "бомжей" если хотите!!!
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