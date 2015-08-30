Серия А. «Рома» обыграла «Ювентус»

Центральным матчем второго тура Серии А была встреча в Риме, где «Рома» принимала «Ювентус».

Интересных событий зрителям пришлось ждать до второго тайма, но терпеливые были вознаграждены. На 61-ой минуте счет открыл Миралем Пьянич, а через пять минут «Ювентус» постигла новая беда: туринцы остались вдесятером из-за удаления Рубиньо. На 78-ой минуте гости лишись еще одного футболиста, когда вторую желтую получил Эвра. Через минуту после этого Джеко удвоил преимущество «Ромы». За несколько минут до финального свистка Дибала один мяч отыграл, но три очка все же остались в Риме – победа «Ромы» 2:1.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур.

Рома (Рим) – Ювентус (Турин) 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Пьянич; 2:0 – Джеко, 79; 2:1 – Дибала, 88.

Удаления: Рубиньо, 66; Эвра, 78.