Касаев получил перелом носа, забивая гол в матче с «Краснодаром»

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев, забивший победный гол москвичей в матче с "Краснодаром", получил в этом поединке перелом носа. Об этом после матча рассказал главный тренер железнодорожников Игорь Черевченко.

"У Касаева перелом носа, который он получил, забивая гол", - заявил Черевченко в интеврью телеканалу "Наш футбол".

Напомним, "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 2:1. Касаев был заменен на 87-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Ренат Янбаев.