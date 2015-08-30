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    Касаев получил перелом носа, забивая гол в матче с «Краснодаром»

    Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев, забивший победный гол москвичей в матче с "Краснодаром", получил в этом поединке перелом носа. Об этом после матча рассказал главный тренер железнодорожников Игорь Черевченко.

    "У Касаева перелом носа, который он получил, забивая гол", - заявил Черевченко в интеврью телеканалу "Наш футбол".

    Напомним, "Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 2:1. Касаев был заменен на 87-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Ренат Янбаев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 16:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +42

      Поллитра 30 августа 2015, 20:45

      Молодец!Здоровья мужику пожелаем!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Old_mole 30 августа 2015, 19:20

      Здоровья!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 30 августа 2015, 18:57

      МУЖИК...ЧТОБЫ ЭТО НИКАК НЕ ИЗМЕНИЛО ТВОЮ ВНЕШНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko 30 августа 2015, 17:24

      здоровья Алану, забил гол пожертвовав своим носом! Это ли не жертва ради своего клуба...

      2
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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот 30 августа 2015, 17:07

      Здоровья тебе Алан.

      2
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