Определились все участники футбольного турнира Олимпиады

В четверг во французском городе Клерфонтен-ан-Ивлин прошел стыковый матч за право сыграть на Олимпийских играх-2024 между Индонезией и Гвинеей. Африканская команда победила со счетом 1:0 и стала последним участником турнира.
Теперь определился полный состав групп мужского турнира Олимпийских игр-2024: Франция, США, Гвинея, Новая Зеландия – группа A; Аргентина, Марокко, Ирак, Украина – группа B; Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика – группа C; Япония, Парагвай, Мали, Израиль – группа D.
- Мужской футбольный турнир ОИ-2024 пройдет с 24 июля по 9 августа.
- Соревнования примут 7 городов: Париж, Марсель, Десин-Шарпье (пригород Лиона), Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант.