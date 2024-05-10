Определились все участники футбольного турнира Олимпиады

В четверг во французском городе Клерфонтен-ан-Ивлин прошел стыковый матч за право сыграть на Олимпийских играх-2024 между Индонезией и Гвинеей. Африканская команда победила со счетом 1:0 и стала последним участником турнира.

Теперь определился полный состав групп мужского турнира Олимпийских игр-2024: Франция, США, Гвинея, Новая Зеландия – группа A; Аргентина, Марокко, Ирак, Украина – группа B; Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика – группа C; Япония, Парагвай, Мали, Израиль – группа D.