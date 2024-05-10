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    Определились все участники футбольного турнира Олимпиады

    В четверг во французском городе Клерфонтен-ан-Ивлин прошел стыковый матч за право сыграть на Олимпийских играх-2024 между Индонезией и Гвинеей. Африканская команда победила со счетом 1:0 и стала последним участником турнира.

    Теперь определился полный состав групп мужского турнира Олимпийских игр-2024: Франция, США, Гвинея, Новая Зеландия – группа A; Аргентина, Марокко, Ирак, Украина – группа B; Узбекистан, Испания, Египет, Доминиканская Республика – группа C; Япония, Парагвай, Мали, Израиль – группа D.

    • Мужской футбольный турнир ОИ-2024 пройдет с 24 июля по 9 августа.
    • Соревнования примут 7 городов: Париж, Марсель, Десин-Шарпье (пригород Лиона), Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1715330884
    Полуфинал и финал можно будет посмотреть. Остальное не интересно.
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