Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Чанов выбрал трех самых стабильных игроков ЦСКА

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал самых стабильных игроков красно-синих в текущем сезоне.

    «Самые стабильные игроки ЦСКА в этом сезоне? В этом списке, конечно, никуда без Акинфеева, также очень хорош Файзуллаев. С натяжкой, наверное, можно ещe назвать Облякова. В остальном же всe печально, провалы есть почти у каждого футболиста, особенно в обороне и опорной зоне.

    Сильно загадывать и рассуждать, кто выступил ниже своих возможностей, а кто прибавит в будущем сезоне, не имеет особого смысла. Армейцам нужно наладить свою игру в оставшихся матчах и на хорошей ноте закончить нынешний сезон, чтобы потом спокойно с оптимизмом смотреть в следующий.

    Мы же ещe не знаем, какой будет состав у ЦСКА в следующем сезоне, кто придeт, кто уйдeт. Изменения будут точно, состав нужно расширять и усиливать.

    В этом сезоне было очень много травм, которые так или иначе повлияли на результаты. И, конечно, про бич армейцев с упущенными очками и пропущенными голами на последних минутах не нужно забывать, с этим тоже нужно что-то делать», – сказал Чанов.

    • ЦСКА занимает 8-е место в РПЛ с 39 очками после 27 туров. Команда уже не сможет подняться выше 4-й позиции.
    • Команда также продолжает выступления в Кубке России.

    Новости по теме
    Пономарев: «Марио Фернандес – дешевое повидло, только кухарки могли ему аплодировать» 2
    Бышовец предложил ЦСКА проверить молодежь в матче с «Зенитом» 11
    Бубнов спрогнозировал итоги матчей 28-го тура РПЛ 29
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:23
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1715325207
    При всём уважении , но Игорь уже "не тот" и его включение элементарная дань уважения. Обляков и Файзуллаев "тянут"команду весь сезон.
    Ответить
    RUSARM
    1715353357
    Честно, и Бублик не очень то стабилен!! ТШ распустил команду,но всегда у Федота все хорошо!!! Вот в чем проблема!!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+