Чанов выбрал трех самых стабильных игроков ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал самых стабильных игроков красно-синих в текущем сезоне.

«Самые стабильные игроки ЦСКА в этом сезоне? В этом списке, конечно, никуда без Акинфеева, также очень хорош Файзуллаев. С натяжкой, наверное, можно ещe назвать Облякова. В остальном же всe печально, провалы есть почти у каждого футболиста, особенно в обороне и опорной зоне.

Сильно загадывать и рассуждать, кто выступил ниже своих возможностей, а кто прибавит в будущем сезоне, не имеет особого смысла. Армейцам нужно наладить свою игру в оставшихся матчах и на хорошей ноте закончить нынешний сезон, чтобы потом спокойно с оптимизмом смотреть в следующий.

Мы же ещe не знаем, какой будет состав у ЦСКА в следующем сезоне, кто придeт, кто уйдeт. Изменения будут точно, состав нужно расширять и усиливать.

В этом сезоне было очень много травм, которые так или иначе повлияли на результаты. И, конечно, про бич армейцев с упущенными очками и пропущенными голами на последних минутах не нужно забывать, с этим тоже нужно что-то делать», – сказал Чанов.