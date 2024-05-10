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    Сулейманов рассказал о конкуренции с Дзюбой

    Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов, пришедший в команду в этом сезоне, ответил на вопросы о другом форварде красно-зеленых Артеме Дзюбе.

    – Тебе не говорили: «Куда ты идешь, там же Артем?»

    – Честно? Нет. Говорили наоборот. Типа, он старый, он скоро всe.

    – Дед? Да?

    – Да! Типа того. Естественно, я с такими мыслями был и сам. Но придя в команду, я понял, что это совсем другой человек. И в нем не то чтобы сила или что‑то еще, он опытен. Его опыт решает. Но и как человек он мне тоже очень сильно понравился. Находясь в команде, я с ним не чувствую никакой конкуренции.

    – А надо бы?

    – Нет! Ни в коем случае, потому что он как человек мне симпатичен. Я не могу сказать, что это мой конкурент.

    – А он может так сказать? Или его не надо спрашивать?

    – Скорее всего, не надо!

    – Он же без конкуренции не может?

    – Может, из‑за этого он чуть сейчас перестал забивать [смеется], потому что я ему симпатизирую как человеку. У него столько тем! Это что‑то! Мы перед играми, когда в отеле сидим, завтракаем или обедаем, всегда хотим к нему подсесть поближе, потому что он столько историй рассказывает! Столько смеешься с ним. Хочется жить!

    – Когда он кушать успевает?

    – [смеется] Он питается нашей молодой энергией!

    – В чем ты сильнее Артема? А в чем он сильнее тебя?

    – Я сильнее в скорости, мышлении [смеется]. А во всем остальном Артем, наверное, сильнее!

    • Сулейманов был арендован «Локомотивом» у «Пари НН» в сентябре 2023 года. В марте москвичи объявили о досрочном выкупе контракта форварда и заключили с ним соглашение до лета 2027 года.
    • Дзюба играет в «Локомотиве» с февраля 2023 года.
    • Сулейманов провел за красно-зеленых 25 матчей, забил 7 голов и отдал 1 передачу.
    • Дзюба в этом сезоне сыграл в 26 встречах, 4 раза поразил ворота соперников и отдал 4 голевых паса.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1715330217
    Естественно,Дзюба же на лавке сидит)
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    Cleaner
    1715331039
    Как можно конкурировать с игроком, которого тренер на поле не выпускает??? Тренеру приказали усадить Дзюбу на лавку, тренер выполняет приказ...(
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