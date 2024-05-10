Сулейманов рассказал о конкуренции с Дзюбой

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов, пришедший в команду в этом сезоне, ответил на вопросы о другом форварде красно-зеленых Артеме Дзюбе.

– Тебе не говорили: «Куда ты идешь, там же Артем?»

– Честно? Нет. Говорили наоборот. Типа, он старый, он скоро всe.

– Дед? Да?

– Да! Типа того. Естественно, я с такими мыслями был и сам. Но придя в команду, я понял, что это совсем другой человек. И в нем не то чтобы сила или что‑то еще, он опытен. Его опыт решает. Но и как человек он мне тоже очень сильно понравился. Находясь в команде, я с ним не чувствую никакой конкуренции.

– А надо бы?

– Нет! Ни в коем случае, потому что он как человек мне симпатичен. Я не могу сказать, что это мой конкурент.

– А он может так сказать? Или его не надо спрашивать?

– Скорее всего, не надо!

– Он же без конкуренции не может?

– Может, из‑за этого он чуть сейчас перестал забивать [смеется], потому что я ему симпатизирую как человеку. У него столько тем! Это что‑то! Мы перед играми, когда в отеле сидим, завтракаем или обедаем, всегда хотим к нему подсесть поближе, потому что он столько историй рассказывает! Столько смеешься с ним. Хочется жить!

– Когда он кушать успевает?

– [смеется] Он питается нашей молодой энергией!

– В чем ты сильнее Артема? А в чем он сильнее тебя?

– Я сильнее в скорости, мышлении [смеется]. А во всем остальном Артем, наверное, сильнее!