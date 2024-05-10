Сулейманов рассказал о конкуренции с Дзюбой

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов, пришедший в команду в этом сезоне, ответил на вопросы о другом форварде красно-зеленых Артеме Дзюбе.
– Тебе не говорили: «Куда ты идешь, там же Артем?»
– Честно? Нет. Говорили наоборот. Типа, он старый, он скоро всe.
– Дед? Да?
– Да! Типа того. Естественно, я с такими мыслями был и сам. Но придя в команду, я понял, что это совсем другой человек. И в нем не то чтобы сила или что‑то еще, он опытен. Его опыт решает. Но и как человек он мне тоже очень сильно понравился. Находясь в команде, я с ним не чувствую никакой конкуренции.
– А надо бы?
– Нет! Ни в коем случае, потому что он как человек мне симпатичен. Я не могу сказать, что это мой конкурент.
– А он может так сказать? Или его не надо спрашивать?
– Скорее всего, не надо!
– Он же без конкуренции не может?
– Может, из‑за этого он чуть сейчас перестал забивать [смеется], потому что я ему симпатизирую как человеку. У него столько тем! Это что‑то! Мы перед играми, когда в отеле сидим, завтракаем или обедаем, всегда хотим к нему подсесть поближе, потому что он столько историй рассказывает! Столько смеешься с ним. Хочется жить!
– Когда он кушать успевает?
– [смеется] Он питается нашей молодой энергией!
– В чем ты сильнее Артема? А в чем он сильнее тебя?
– Я сильнее в скорости, мышлении [смеется]. А во всем остальном Артем, наверное, сильнее!
- Сулейманов был арендован «Локомотивом» у «Пари НН» в сентябре 2023 года. В марте москвичи объявили о досрочном выкупе контракта форварда и заключили с ним соглашение до лета 2027 года.
- Дзюба играет в «Локомотиве» с февраля 2023 года.
- Сулейманов провел за красно-зеленых 25 матчей, забил 7 голов и отдал 1 передачу.
- Дзюба в этом сезоне сыграл в 26 встречах, 4 раза поразил ворота соперников и отдал 4 голевых паса.