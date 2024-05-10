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    • Бывший игрок «Спартака» – о Мостовом: «Саша обладает патологической прижимистостью»

    Бывший игрок «Спартака» – о Мостовом: «Саша обладает патологической прижимистостью»

    Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» 1980-90-х годов, четырeхкратный чемпион Финляндии Олег Иванов высказался о тренерских перспективах бывшего полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

    «Саша Мостовой, смотрю, комментирует везде. Саша по характеру обладает патологической прижимистостью. У какой-то актрисы была реприза: «Ну возьмите меня, ну возьмите меня». Так и Мост: «Этот в футбол не играл, этот не играл – почему я не тренирую?» Я бы, наверное, так не смог.

    Хотя надо признать: отличнейший был футболист, добился многого. Но есть у меня ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный – давайте мне тоже миллион или два в год. Думаю, если ему сказать: «Саш, поработай полгода без зарплаты, покажи себя» – не согласится.

    Если бы он действительно хотел тренировать, наверное, уже начал бы с чего-то. Тот же Карп и в первую лигу Испании съездил, и Армавир потренировал. Тихонов в Первой лиге работает, Аленичев со второй поднимался. А в 56 начинать, причeм с топ-команды, – я таких случаев не знаю», – сказал Иванов.

    • В августе 2023-го Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию по программе «А-УЕФА+В-УЕФА» в академии РФС.
    • Ранее он формально был главным тренером медиаклуба Fight Nights.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:15
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    Комментарии (9)
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    Алексей З
    1715323511
    Моста, по моему, устраивает его "роль", а разговоры о тренерстве просто отговорки.
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    SLADE2019
    1715324114
    Все работают за деньги. Иванов тоже не бесплатно в Рубине старость ждет. Прижимистость? Может быть. Но на себе любимом он (Мост) не экономит. Всегда отменные рубашки и пиджаки с пуловерами. Тренером, тоже за то, что им он уже не будет. Скорее всего, жаль. Уж очень мало у нас этого в хозяйстве. Имею в виду квалифицированных. Очень мало.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715325185
    Всё верно, у Мостового просто зависть на других. А чтобы кого-то тренировать у него просто элементарная лень, да и мозгов не хватает.
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    СпорЦмен
    1715327061
    Вы знаете, а я бы тоже не был готов толчки пи*орить за копейки, у меня амбиции. То ли дело Суворов или Дубина, ты им кинешь мелочь в ноги, они спают и станцуют. Про Алёшу вообще молчу, что-то мне подсказывает, что его жопа без дела не сидит, на Западе ее превратили в станок.
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    Александр.Т.
    1715332527
    Чему Мостовой может научить он не когда не тренеровал его и близко на пост главного тренера брать нильзя полный нуль же в этой сфере
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    САДЫЧОК
    1715338400
    Омерзительное Ничто, этот ваш Мостовой! Трижды предатель и продажный тип!
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    alefreddy
    1715348727
    просто написать надо жлоб
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