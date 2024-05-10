Бывший игрок «Спартака» – о Мостовом: «Саша обладает патологической прижимистостью»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» 1980-90-х годов, четырeхкратный чемпион Финляндии Олег Иванов высказался о тренерских перспективах бывшего полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

«Саша Мостовой, смотрю, комментирует везде. Саша по характеру обладает патологической прижимистостью. У какой-то актрисы была реприза: «Ну возьмите меня, ну возьмите меня». Так и Мост: «Этот в футбол не играл, этот не играл – почему я не тренирую?» Я бы, наверное, так не смог.

Хотя надо признать: отличнейший был футболист, добился многого. Но есть у меня ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный – давайте мне тоже миллион или два в год. Думаю, если ему сказать: «Саш, поработай полгода без зарплаты, покажи себя» – не согласится.

Если бы он действительно хотел тренировать, наверное, уже начал бы с чего-то. Тот же Карп и в первую лигу Испании съездил, и Армавир потренировал. Тихонов в Первой лиге работает, Аленичев со второй поднимался. А в 56 начинать, причeм с топ-команды, – я таких случаев не знаю», – сказал Иванов.