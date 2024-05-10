Экс-главный тренер сборной России высказался о работе Мусаева

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев хочет, чтобы его подопечные привносили в игру вещи, которые нравятся зрителям.

«Мусаев не так давно пришел в клуб. Он перестраивает игровую структуру команды. Он хочет, чтобы его футболисты играли по-другому, больше атаковали и привносили вещи, которые нравятся зрителям. Сейчас ему явно не хватает времени, и игроки пока пытаются понять эту идею, уцепиться за нее», – сказал Игнатьев.