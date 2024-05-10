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    • Экс-главный тренер сборной России высказался о работе Мусаева

    Экс-главный тренер сборной России высказался о работе Мусаева

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев хочет, чтобы его подопечные привносили в игру вещи, которые нравятся зрителям.

    «Мусаев не так давно пришел в клуб. Он перестраивает игровую структуру команды. Он хочет, чтобы его футболисты играли по-другому, больше атаковали и привносили вещи, которые нравятся зрителям. Сейчас ему явно не хватает времени, и игроки пока пытаются понять эту идею, уцепиться за нее», – сказал Игнатьев.

    • Мусаев сменил на посту главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, уволенного 13 марта.
    • «Быки» занимают второе местое в РПЛ с 50 очками после 27 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

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    Источник: Betonmobile

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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1715323960
    Это хочет Владелец клуба , а Мусаев в силу своих способностей и наличии игроков, пытается это реализовать. По-мне, так это не очень хорошо у него получается. Симпатизирую Краснодару , но всё же их "взлёт" считаю не связан с игрой , а только стечение обстоятельств и фарт. Ничего выдающегося в работе Ивича не было. имхо
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715326555
    Да,прежде всего Галицкий хочет видеть красивый футбол сейчас,хочет наслаждаться игрой сейчас, а не завтра, учитывая состояние его здоровья - вы понимаете о чем идёт речь. Дай бог победить ему страшную болезнь.
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