Игнатьев назвал проблему в игре «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Краснодара» во второй половине сезона-2023/24.
«Я не могу сказать, что команда не бежит или функционально не готова. Футболисты выдерживают то направление, динамику и игровой ритм. Но в глаза бросается, что на общие командные действия не накладывается тот запас скоростных проявлений, который дает преимущество перед соперником.
Они играют, как «Зенит» и другие лидеры чемпионата, подолгу контролируя мяч. Тем самым, они дают возможность выстроить оборонительные редуты в штрафной площади, а вскрыть их у них сил не достает», – сказал Игнатьев.
- «Краснодар» занимает 2-е место в РПЛ с 50 очками. Столько же очков у «Динамо», а лидирует «Зенит» с 51 очком.
- В весенней части сезона РПЛ «быки» набрали 12 очков в 9 матчах.