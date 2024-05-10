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    Игнатьев назвал проблему в игре «Краснодара»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Краснодара» во второй половине сезона-2023/24.

    «Я не могу сказать, что команда не бежит или функционально не готова. Футболисты выдерживают то направление, динамику и игровой ритм. Но в глаза бросается, что на общие командные действия не накладывается тот запас скоростных проявлений, который дает преимущество перед соперником.

    Они играют, как «Зенит» и другие лидеры чемпионата, подолгу контролируя мяч. Тем самым, они дают возможность выстроить оборонительные редуты в штрафной площади, а вскрыть их у них сил не достает», – сказал Игнатьев.

    • «Краснодар» занимает 2-е место в РПЛ с 50 очками. Столько же очков у «Динамо», а лидирует «Зенит» с 51 очком.
    • В весенней части сезона РПЛ «быки» набрали 12 очков в 9 матчах.

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    Источник: Betonmobile

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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1715333293
    не сил, а мастерства. Причем тут силы вообще
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