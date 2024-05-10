Игнатьев назвал проблему в игре «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре «Краснодара» во второй половине сезона-2023/24.

«Я не могу сказать, что команда не бежит или функционально не готова. Футболисты выдерживают то направление, динамику и игровой ритм. Но в глаза бросается, что на общие командные действия не накладывается тот запас скоростных проявлений, который дает преимущество перед соперником.

Они играют, как «Зенит» и другие лидеры чемпионата, подолгу контролируя мяч. Тем самым, они дают возможность выстроить оборонительные редуты в штрафной площади, а вскрыть их у них сил не достает», – сказал Игнатьев.