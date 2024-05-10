Булыкин высказался о слабости «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.
«Нынешний «Зенит» – самый слабый за последнее время, это и показывают сейчас результаты команды. В этом сезоне «Зенит» дает много шансов конкурентам, они реально стали слабее. Очень много команда Семака упускает возможностей в этом сезоне. Но тем интереснее – появилась интрига», – сказал Булыкин.
- «Зенит» набрал 51 очко и лидирует в РПЛ. Команда опережает «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.
- Петербуржцы выиграли последние пять чемпионатов России.