Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Булыкин высказался о слабости «Зенита»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

    «Нынешний «Зенит» – самый слабый за последнее время, это и показывают сейчас результаты команды. В этом сезоне «Зенит» дает много шансов конкурентам, они реально стали слабее. Очень много команда Семака упускает возможностей в этом сезоне. Но тем интереснее – появилась интрига», – сказал Булыкин.

    • «Зенит» набрал 51 очко и лидирует в РПЛ. Команда опережает «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.
    • Петербуржцы выиграли последние пять чемпионатов России.

    Новости по теме
    Пономарев: «Марио Фернандес – дешевое повидло, только кухарки могли ему аплодировать» 2
    Малафеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ
    Ташуев оценил перспективы Волкова в случае перехода из «Краснодара» в «Зенит» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    paracetamol
    1715332662
    Интрига продиктована сверху! Баблу нужен оборот.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+