Булыкин высказался о слабости «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Нынешний «Зенит» – самый слабый за последнее время, это и показывают сейчас результаты команды. В этом сезоне «Зенит» дает много шансов конкурентам, они реально стали слабее. Очень много команда Семака упускает возможностей в этом сезоне. Но тем интереснее – появилась интрига», – сказал Булыкин.