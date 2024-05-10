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    Бубнов спрогнозировал итоги матчей 28-го тура РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матчи 28-го тура чемпионата России.

    «Крылья Советов» – «Ахмат» – 2:1. «Ахмат» здорово выглядит в последних играх: как Адиев пришeл, так всех практически крушат. Но по игре не думаю, что грозненцы будут иметь преимущество. У «Крыльев» Гарре в состав вернулся, в целом структура не поменялась, но в атаке игра лучше выстроена. Забить по силам обеим командам, но склоняюсь к тому, что самарский коллектив забьeт больше.

    «Рубин» – «Ростов» – 1:1. «Рубин» в последнее время не проигрывает, при Рахимове они уверенно действуют. Но «Ростов» ничем им не уступает, команда имеет стабильный состав, выглядит сбалансированно. Одинаково играет и дома, и в гостях. Порой не везeт, как в матче против «Локомотива», но здесь, думаю, есть шансы взять очки.

    «Спартак»«Краснодар» – 1:1. После осечки «Зенита» шансы «Краснодара» на чемпионство сохраняются. Если бы у руля стоял Ивич, я бы поставил на победу над «Спартаком». Но после смены тренера дела у южан пошли неважно. Красно-белые потеряли Бабича, который добавлял надeжности, уверенности, был полезен на стандартах. В любом случае полагаю, что спартаковцы будут в атаку играть, но соперник опасен как раз на контратаках. Поэтому склоняюсь к тому, что хозяева выиграть не смогут.

    «Зенит» – ЦСКА – 2:1. Обе команды выступают неважно, у ЦСКА вообще серия без побед затянулась. «Зенит» испытывает проблемы даже на своeм поле с командами, которые умеют закрываться. Армейцы могут действовать от обороны, да и в атаке у них есть сильные футболисты. Но, думаю, у команды Семака будет преимущество по игре, выиграть они всe же сумеют. В конце концов, если и сейчас очки потеряют, то возникнут проблемы в борьбе за чемпионство.

    «Балтика» – «Динамо» – 1:2. «Динамо» хвалили за победу над «Сочи». Но кого обыграли? Аутсайдера. «Балтика» тоже борется за выживание, но имеет более осязаемые шансы спастись от вылета, чем сочинцы. Забавно, что Личка говорил, что сейчас команда будет играть на результат. Хочется спросить, а до этого на что играл? По идее нужна победа, иначе «Зенит» снова уйдeт в отрыв. Калининградцы на своeм поле в нынешних условиях опасны, но хочется увидеть победу «Динамо» в первую очередь для сохранения интриги в вопросе чемпионства.

    «Оренбург» – «Локомотив» – 2:3. Две весeлые команды, у которых неплохие группы игроков в атаке и средней линии, но при этом проблемная оборона. Много пропускают, а значит, в очной встрече можно ждать много голов. «Оренбург» всe ещe не решил вопросы с выживанием, риск попасть в переходные матчи сохраняется. Команда обыграла «Крылья» дома, но «Локомотив» всe же сильнее, отдам предпочтение гостям.

    «Факел»«Урал» – 1:0. У «Факела» ситуация тяжeлая, тренер поменялся, но в игре с «Зенитом» выстояли. На своeм поле они вообще против любой команды могут выстоять, в борьбе с прямым конкурентом – «Уралом» – тем более. Игру ожидаю закрытую, в которой будет много борьбы. Голов много не жду, к победе, пожалуй, окажутся ближе хозяева.

    «Сочи» – «Пари НН» – 1:0. «Сочи» понравился в игре с «Динамо», очень жаль, что шансы сохранить место в РПЛ почти исчезли. Но зато могут хлопнуть громко дверью. На нижегородцев вот ситуация в таблице давит. И вроде бы им нужны очки больше, однако сочинцам в такой ситуации будет проще добиться результата. Играют неплохо, в атаке уж точно выглядят интереснее соперника», – написал Бубнов.

    • Матчи пройдут с 10 по 12 мая.
    • В РПЛ лидирует «Зенит» с 51 очком после 27 матчей. «Краснодар» и «Динамо» отстают от него не 1 очко.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Комментарии (29)
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    Kollljan
    1715319415
    Может, все - таки, 28 тура, а не 27-го?
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    The only one
    1715321765
    "сильный" прогноз
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    Алексей З
    1715324679
    Так и не понял аргументов , почему это с Ивичем Краснодар обыграл бы Спартак. Двоякое ожидание этого матча. Главное для Спартака Кубок и игра через 3 дн. в Кенигсберге. Может стоит "выпустить Джина" чтобы глаза у бмжовика раздваивались , тем более в 30 туре Динамо с Краснодаром играют и тут уже любой админ.ресурс бессилен. Можно конечно "футбольного бога" разгневать , но честно , не расстроюсь от любого результата. Надеюсь на ЦСКА.
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1715324727
    «Крылья Советов» – «Ахмат» – 1:2 «Рубин» – «Ростов» – 1:0 «Спартак» – «Краснодар» – 1:2 «Зенит» – ЦСКА – 2:0 «Балтика» – «Динамо» – 1:1 «Оренбург» – «Локомотив» – 2:1 «Факел» – «Урал» – 1:2 «Сочи» – «Пари НН» – 1:0 Ахмат не остановить,может в след.туре, поскольку шанс попасть в стыки уже исчезнет. Рубин знает как обороняться,а Даку как забивать,к тому же у Ростова наблюдается спад,слишком извелись со своим прессингом. Спартак конечно не плох в последнее время,но им ничего не светит в плане призовых мест,а быкам кровь из носу нужно побеждать. Балтика уж очень волевая команда,к тому же есть за что бороться,думаю ни один из клубов не наиграет на победу. Оренбург выиграет однозначно,у Локо,кроме частого везения,игры как таковой,нет,а без Глушен
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    Айболид
    1715325723
    Во набубнил .
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    Цугундeр
    1715326787
    Зенит прогадит , мусарня выиграет (но в последний раз ) , быки действительно поделят очки с розовой феей .
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    Desma
    1715327644
    Один из редчайших случаев, когда надо включить админресурс в пользу хряков. Но, как уже бывало не единожды, хрякам опять что-то помешает выложиться с быками. Буду надеяться, что результат оправдает мои надежды.
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    [email protected]
    1715330180
    для ЦСКА сезон потерян так что биться будут за свою честь, но все равно проиграют, я так думаю, главное что бы игра была не закрытая
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    BarStep
    1715331777
    Бубнов дал прогноз на матчи 27-го тура РПЛ «Оренбург» – «Крылья Советов» – 2:1 / 2:1 «Краснодар» – «Ахмат» – 3:1 / 0:1 «Динамо» – «Сочи» – 2:0 / 3:2 «Пари НН» – «Спартак» – 0:2 / 0:0 «Урал» – «Балтика» – 1:0 / 2:1 «Факел» – «Зенит» – 0:2 / 1:1 ЦСКА – «Рубин» – 2:1 / 2:2 «Локомотив» – «Ростов» – 2:1 / 1:0 Итого: фифти/фифти :) и только по исходам матчей.. Верим новому прогнозу? Я нет
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    Александр.Т.
    1715332594
    Не один не зайдёт
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