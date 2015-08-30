Видеотрансляция матча «Суонси» – «Манчестер Юнайтед» – на «Бомбардире»

«Манчестер Юнайтед» не слишком уверенно начал свои выступления в Премьер-лиге, забив в трех матчах всего два гола. Тем не менее, сегодня «красные дьяволы» имеют шанс выйти на второе место в турнирной таблице, если переиграют на выезде «Суонси».

Зачастую поединки с валийцами даются «МЮ» нелегко – из четырех последних матчей на «Либерти Стэдиуме» команда из Манчестра дважды потеряла очки. В прошлом сезоне «Юнайтед» и вовсе проиграл оба матча «Суонси».

У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Суонси» – «Манчестер Юнайтед». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:00!