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  • Менеджер «Габалы»: «Проблемы с визой Мхитаряна – не наше дело»

Менеджер «Габалы»: «Проблемы с визой Мхитаряна – не наше дело»

30 августа 2015, 12:24
8

Генеральный менеджер азербайджанского футбольного клуба «Габала» Заур Азизов высказался о возможном отказе во въезде в страну полузащитника сборной Армении и дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна.

«В данном случае позиция клуба не столь важна. У Азербайджанской Республики есть свои законы, которым необходимо следовать всем. Государственные органы будут решать этот вопрос. Как они поступят, так мы и будем следовать.

После жеребьевки мы сообщили представителям дортмундского клуба о законах нашей страны. Они сказали нам, что обсудят это у себя в клубе, но хотят, конечно же, приехать в Азербайджан полным составом», – заявил Азизов.

Лига Европы Лига Европы Габала Боруссия Д Мхитарян Генрих
Комментарии (8)
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valeh172
1440927427
Не нужно было нарушать закон. А по закону Азербайджанской Республики любой человек который без ведомо властей посетит захваченный сепаратистами Нагорный Карабах (неотъемлемую часть Азербайджана), должен отвечать перед законом. То есть Мхитарян независимо от национальности нарушил закон.
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time_killer
1440928508
Собственно хоть так, хоть эдак, но Боруссия их раскатает.
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Добрый Бобер
1440929903
Руководству Азербайджана было бы неплохо напомнить, что мы живём, вроде как, в цивилизованом мире, и если кто-то не хочет быть частью страны, то нужно договариваться как-то. Но глядя на то, что творит Киев при одобрении США и Европы, думается, что пусть в Карабахе будет как есть.
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Бан
1440936568
Здесь нет никакой проблемы. Мхитаряну достаточно обратится в МИД Азербайджана, объяснить, что был в Карабахе по незнанию, и ему дадут визу. Десятки спорсменов, шоуменов и политиков, в том числе российских, обращались и получали визы, после посещения Карабаха. Другое дело, если он принципиально не захочет обращаться...
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SSSSS78
1440947868
h
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SSSSS78
1440947900
Выиграем и без него
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