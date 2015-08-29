Лига 1. «Лилль» обыграл «Газелек» и другие результаты

Завершились несколько матчей третьего тура чемпионата Франции. В домашних стенах «Лилль» сумел преодолеть сопротивление «Газелека» и победил благодаря голу Буфала – 1:0. Эта победа стала для «Лилля» первой в нынешнем сезоне Лиги 1.

В других матчах «Реймс» крупно обыграл «Лорьян», «Ренн» победил в матче с «Тулузой», а встречи «Анжер» – «Ницца» и «Труа» – «Монпелье» принесли командам по одному очку.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур.

Анжер (Анжер) – Ницца (Ницца) 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мангани, 24; 1:1 – Жермен, 56.

Лилль (Лилль) – Газелек (Аяччо) 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Буфал, 23.

Реймс (Реймс) – Лорьян (Лорьян) 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шарбонье, 23; 1:1 – Буанга, 48; 2:1 – Де Превилль, 54; 3:1 – Кеи, 66; 4:1 – Туран, 85.

Ренн (Ренн) – Тулуза (Тулуза) 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Брейтуэйт, 5; 1:1 – Яго (в свои ворота), 17; 2:1 – Арман, 68; 3:1 – Сио, 90.

Труа (Труа) – Монпелье (Монпелье) 0:0 (0:0)