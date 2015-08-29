АПЛ. «Челси» уступил «Кристал Пэлас» и другие результаты

Завершились несколько матчей четвертого тура АПЛ.

Действующий чемпион «Челси» вновь огорчил своих поклонников, уступив в родных стенах «Кристал Пэлас» (1:2). На голы Сако и Уорда подопечные Моуринью сумели ответить лишь голом Фалькао.

В других матчах «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд», «Ливерпуль» крупно уступил «Вест Хэму», «Вест Бромвич» одолел «Сток», а матчи «Астон Вилла» – «Сандерленд» и «Борнмут» – «Лестер» завершились вничью.

Чемпионат Англии. АПЛ 4-й тур.

Челси (Лондон) – Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Сако, 64; 1:1 – Фалькао, 78; 1:2 – Уорд, 80.

Манчестер Сити (Манчестер) – Уотфорд (Уотфорд) 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 47; 2:0 – Фернандиньо, 56.

Ливерпуль (Ливерпуль) – Вест Хэм (Лондон) 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Ланзини, 3; 0:2 – Нобл, 29; Сако, 90.

Удаления: Коутиньо, 53; Нобл, 79.

Астон Вилла (Бирмингем) – Сандерленд (Сандерленд) 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – М'Вила, 8; 1:1 – Синклейр (с пенальти), 11; 2:1 – Синклейр, 41; 2:2 – Ленс, 52.

Борнмут (Борнмут) – Лестер Лестер) 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Уилсон, 13; 1:1 – Варди (с пенальти), 86.

Сток Сити (Сток-он-Трент) – Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рондон, 45.

Удаления: Афеллай, 25; Адам, 31.