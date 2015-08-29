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АПЛ. «Челси» уступил «Кристал Пэлас» и другие результаты

29 августа 2015, 19:30
11

Завершились несколько матчей четвертого тура АПЛ.

Действующий чемпион «Челси» вновь огорчил своих поклонников, уступив в родных стенах «Кристал Пэлас» (1:2). На голы Сако и Уорда подопечные Моуринью сумели ответить лишь голом Фалькао.

В других матчах «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд», «Ливерпуль» крупно уступил «Вест Хэму», «Вест Бромвич» одолел «Сток», а матчи «Астон Вилла» – «Сандерленд» и «Борнмут» – «Лестер» завершились вничью.

Чемпионат Англии. АПЛ 4-й тур.

Челси (Лондон) – Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Сако, 64; 1:1 – Фалькао, 78; 1:2 – Уорд, 80.

Манчестер Сити (Манчестер) – Уотфорд (Уотфорд) 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 47; 2:0 – Фернандиньо, 56.

Ливерпуль (Ливерпуль) – Вест Хэм (Лондон) 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Ланзини, 3; 0:2 – Нобл, 29; Сако, 90.

Удаления: Коутиньо, 53; Нобл, 79.

Астон Вилла (Бирмингем) – Сандерленд (Сандерленд) 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – М'Вила, 8; 1:1 – Синклейр (с пенальти), 11; 2:1 – Синклейр, 41; 2:2 – Ленс, 52.

Борнмут (Борнмут) – Лестер Лестер) 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Уилсон, 13; 1:1 – Варди (с пенальти), 86.

Сток Сити (Сток-он-Трент) – Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рондон, 45.

Удаления: Афеллай, 25; Адам, 31.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия
Комментарии (11)
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Tex
1440866481
Челси впечатляет...... Пора усаживать на скамейку пол команды!
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armbarm
1440866790
Позор! Просто позор!
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Caesar555
1440866878
Челси и Ливерпуль прям в ударе сегодня) особенно Ливер
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GGGringOOO
1440868401
Что-то синие ударно стартанули. Даже не припомню, когда такое было при Абрамыче
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commando
1440868727
Рондон хорош.
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AlexKane
1440868800
Ливерпуль дома 0:3?
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Иан Банкир
1440872920
Абрамовичу пора масло в автобусе менять, масло по имени Жозе
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denisov
1440876162
Кристал красавчик!
Ответить
mancunian1992
1440877100
Поворот на повороте
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Ubuntu
1440878705
Вест Хэм порадовал. Грандов обыгрывают на их поле, а дома проигрывают новичкам. Пока дисбаланс.
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