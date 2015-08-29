Луческу: «Киевское «Динамо» сейчас примерно на одном уровне с «Челси»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу сравнил лондонский «Челси» и киевское «Динамо», которые сыграют друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Английский «Челси» – команда, которая обычно не ведет игру и диктует условия, а хорошо обороняется и ждет своих моментов в контратаках. Я думаю, что «Динамо» в своем нынешнем состоянии примерно на уровне «Челси». Поэтому считаю, что у киевлян хорошие шансы биться за первые два места», – заявил румынский специалист.

