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  • Луческу: «Киевское «Динамо» сейчас примерно на одном уровне с «Челси»

Луческу: «Киевское «Динамо» сейчас примерно на одном уровне с «Челси»

29 августа 2015, 12:33
20

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу сравнил лондонский «Челси» и киевское «Динамо», которые сыграют друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Английский «Челси» – команда, которая обычно не ведет игру и диктует условия, а хорошо обороняется и ждет своих моментов в контратаках. Я думаю, что «Динамо» в своем нынешнем состоянии примерно на уровне «Челси». Поэтому считаю, что у киевлян хорошие шансы биться за первые два места», – заявил румынский специалист.

Источник: ФК «Шахтер»
Лига чемпионов Лига чемпионов Шахтер Динамо К Челси Луческу Мирча
Комментарии (20)
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Caesar555
1440842113
Это бред. Динамо будет бороться за путевку в ЛЕ с Маккаби.
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talgatnurzhanov2006
1440842882
ага, у динамо задача минимум полуфинал если на одном уровне.
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Оззи
1440844935
Даааа.....Луческу все дурнеет и дурнеет )))))))))))))
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Tex
1440845557
Ребята живут в своем собственном выдуманном мире - в прочем как и вся Украина!!!!
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ФК Зенит всея Руси
1440846531
Отрава украинства протравила слабый мозг Мирче Луческу. - Когда их разваливающаяся страна крякнется - упаси Боже кому-нибудь звать Луческу в РПЛ. Добра не будет.
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Мяско на коляске
1440847765
шлюхин сын и бендерский жополиз заткнись!!!!
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stas-kst
1440850716
интересное мнение....
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кошмарик
1440856206
башню у румына сорвало..
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Vitaliy97
1440885963
Неадекватные, человек высказал своё мнение по этому поводу, правильное оно или нет будет видно по окончанию группового этапа. Луческу достиг В своей жизни того чего не достигли и не достигните вы все вместе взятые за всю жизнь, так что закройте свои рты остряки интернетные! Уверен что вы такие смелые только В интернете.
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Axidan
1441019094
смешно вас читать. один из сильнейших тренеров среди стран СНГ на данный момент, если не сильнейший, и вы смеете такое писать про него? вы не фанаты, нет, вы быдло.
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