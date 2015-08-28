Работы на новом стадионе «Зенита» выполнены лишь на 75%

На сегодняшний день на строящемся стадионе «Зенита» на Крестовском острове закончены работы по раскружаливанию кровли стадиона, идет процесс стабилизации.

В сентябре планируется завершить монтаж пилонов до верхней отметки – 110 метров и выполнить их подсветку. Основной задачей является подключение стадиона к электроснабжению по постоянной схеме, а также выполнение работы по закрытию теплового контура.

Общий объем строительных работ по Стадиону на Крестовском острове на сегодняшний день выполнен на 75%.

Напомним, что сдача объекта запланирована на 27 мая 2016 года, а первый матч на арене может быть сыгран уже через год.