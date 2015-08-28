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    Асхабадзе: «Общался с Конте лично. Он был не против возглавить «Спартак»

    Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, что в свое время предлагал Антонио Конте, который как раз уходил из «Ювентуса»,.возглавить красно-белых. Однако, совет директоров остановился на кандидатуре Мурата Якина.

    «Почему именно Конте? Тот футбол, который он проповедовал в «Ювентусе», подходит «Спартаку». Плюс Антонио умеет поставить себя, выстроить систему работы. Я знаком со многими футбольными людьми, в том числе в Италии. Узнал от них, что Конте уходит из «Ювентуса». Потому у меня в голове и появилась эта фамилия. Общался с Конте лично. Я знаком с ним. Предварительно он был не против возглавить «Спартак», - рассказал Асхабадзе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.08.2015 12:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +64

      красноярец 28 августа 2015, 19:03

      оира надо срочно , он спартак реанимирует

      0
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 28 августа 2015, 12:59

      ТЫ УЖЕ НАРАБОТАЛ.опять откаты ,схемы.Асхабадзе просто не хочет понимать,как глубоко он опустил спартак.Надеюсь больше его не услышим и не увидим в футболе.ГОРЕ-РУКОВОДИТЕЛЬ

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 августа 2015, 12:44

      Только за очень большие деньги итальянец сможет променять Скуадра Адзурру на Спам

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 28 августа 2015, 12:41

      "Я знаком со многими футбольными людьми..."
      Будучи шофёром, подвозил их...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2015, 12:34

      Подходит Спартаку??? Это катеначчо??? Слава Богу что этого клоуна убрали...

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 28 августа 2015, 12:24

      Ну да, Асхабадзе самый знаменитый переводчик. Ему даже премию надо выдать "золотой язык"!

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