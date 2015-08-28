Асхабадзе: «Общался с Конте лично. Он был не против возглавить «Спартак»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, что в свое время предлагал Антонио Конте, который как раз уходил из «Ювентуса»,.возглавить красно-белых. Однако, совет директоров остановился на кандидатуре Мурата Якина.



«Почему именно Конте? Тот футбол, который он проповедовал в «Ювентусе», подходит «Спартаку». Плюс Антонио умеет поставить себя, выстроить систему работы. Я знаком со многими футбольными людьми, в том числе в Италии. Узнал от них, что Конте уходит из «Ювентуса». Потому у меня в голове и появилась эта фамилия. Общался с Конте лично. Я знаком с ним. Предварительно он был не против возглавить «Спартак», – рассказал Асхабадзе.