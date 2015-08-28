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  • Асхабадзе: «Общался с Конте лично. Он был не против возглавить «Спартак»

Асхабадзе: «Общался с Конте лично. Он был не против возглавить «Спартак»

28 августа 2015, 12:06
6

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, что в свое время предлагал Антонио Конте, который как раз уходил из «Ювентуса»,.возглавить красно-белых. Однако, совет директоров остановился на кандидатуре Мурата Якина.

«Почему именно Конте? Тот футбол, который он проповедовал в «Ювентусе», подходит «Спартаку». Плюс Антонио умеет поставить себя, выстроить систему работы. Я знаком со многими футбольными людьми, в том числе в Италии. Узнал от них, что Конте уходит из «Ювентуса». Потому у меня в голове и появилась эта фамилия. Общался с Конте лично. Я знаком с ним. Предварительно он был не против возглавить «Спартак», – рассказал Асхабадзе.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Конте Антонио Якин Мурат Асхабадзе Роман
Комментарии (6)
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Pravdin_V
1440753866
Ну да, Асхабадзе самый знаменитый переводчик. Ему даже премию надо выдать "золотой язык"!
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ivanthebest
1440754482
Подходит Спартаку??? Это катеначчо??? Слава Богу что этого клоуна убрали...
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kvm
1440754905
"Я знаком со многими футбольными людьми..." Будучи шофёром, подвозил их...
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roman230582
1440755071
Только за очень большие деньги итальянец сможет променять Скуадра Адзурру на Спам
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РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
1440755963
ТЫ УЖЕ НАРАБОТАЛ.опять откаты ,схемы.Асхабадзе просто не хочет понимать,как глубоко он опустил спартак.Надеюсь больше его не услышим и не увидим в футболе.ГОРЕ-РУКОВОДИТЕЛЬ
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красноярец
1440777837
оира надо срочно , он спартак реанимирует
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