Текстовая трансляция матча «Рубин» – «Работнички» – на «Бомбардире»

«Рубин» и «Работнички» не впечатлили качеством футбола в первом матче в Скопье. Однако по игре было заметно, что казанцы имеют в своем распоряжении более классных футболистов. Впрочем, мы нередко становились свидетелями, когда после ничейного результата матча в гостях более сильная команда не сумела настроиться на домашнюю игру и вылетала из турнира. Чтобы не повторить историю выступлений московского «Локомотива» в прошлом розыгрыше Лиги Европы казанцам необходимо со всей ответственностью подойти к ответному матчу.

«Бомбардир» предлагает своим читателям текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Работнички». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало встречи в 19.00