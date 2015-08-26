Кубок России. «Тамбов» выбил «Арсенал» из турнира и другие результаты

Тульский «Арсенал», еще в прошлом сезоне выступавший в Премьер-лиге, закончил свою битву за Кубок России. Защитник «канониров» Анри Хагуш, намеревавшийся побороться за престижный трофей, в итоге вынужден отложить исполнение своей мечты еще на один год. Вместе с «Арсеналом» свой путь в Кубке России закончила новосибирская «Сибирь» и «Балтика» из Калининграда.

Кубок России. 1/32 финала

Сахалин (Южно-Сахалинск) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Гаглоев, 7.

Динамо (Барнаул) – Енисей (Красноярск) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Климов, 3; 0:2 — Хрущев, 60; 0:3 — Алиев, 66; 1:3 — Сергеев, 72.

Носта (Новотроицк) – Сибирь (Новосибирск) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Харитонов, 33; 1:1 — Карпухин, 66; 2:1 — Карпухин, 104.

Зенит-Ижевск (Ижевск) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Ушаков, 15; 2:0 — Симанов, 62; 3:0 — Симанов, 80.

Тамбов – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Андреев, 52.

Волга (Тверь) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Настусенко, 7.