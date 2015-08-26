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    Лукас Лима хочет играть в Европе

    Полузащитник «Сантоса» Лукас Лима, недавно получивший первый вызов в сборную страны, планирует перейти в европейский клуб.

    «Я решил остаться в Бразилии, чтобы попасть в национальную команду, и мне, к счастью, это удалось. Однако теперь я бы хотел уехать в Европу, и здесь в первую очередь дело в моем возрасте, я считаю, что это подходящий момент. Скорее всего, я останусь в «Сантосе» до конца года, а затем перейду в европейский клуб. Однако никогда нельзя быть ни в чем уверенным, пока трансферное окно открыто», – сказал 25-летний плеймейкер.

    Источник: Goal.com

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    26.08.2015 15:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 26 августа 2015, 19:59

      пиар дело хорошее :)

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