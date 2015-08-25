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  • Ибрагимович, Гранквист и Вернблум вызваны на матч против России

Ибрагимович, Гранквист и Вернблум вызваны на матч против России

25 августа 2015, 18:47
6

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен огласил состав команды на матчи отбора Евро-2016 против России и Австрии.

В списке из 24-х футболистов значатся Андреас Гранквист из "Краснодара" и Понтус Вернблум из ЦСКА. Кроме того, вызов на эти матчи получил Златан Ибрагимович, который не смог принять участие в игре Швеция - Россия.

Полностью заявка команды выглядит так:

Вратари: Исакссон ("Касымпаша"), Нордфельдт ("Суонси"), Ольсен (ПАОК);

Защитники: Антонссон ("Копенгаген"), Бенгтссон ("Майнц"), Гранквист ("Краснодар"), Йоханссон ("Гент"), Лустиг ("Селтик"), Милошевич ("Бешикташ"), М. Ольссон ("Норвич Сити"), Вендт ("Боруссия" М);

Полузащитники: Дурмаз ("Олимпиакос"), Экдаль ("Гамбург"), Халили ("Мерсин Идманюрду"), Чельстрем ("Грассхоппер"), Ларссон ("Сандерленд"), Левицки ("Мальме"), Вернблум (ЦСКА), Зенгин ("Трабзонспор").

Нападающие: Берг ("Панатинаикос"), Форсберг ("Лейпциг"), Ибрагимович ("ПСЖ"), Телин ("Бордо"), Тойвонен ("Ренн").

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Швеция Россия Ибрагимович Златан
Комментарии (6)
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Serjinho
1440518271
легкая победа для шведов
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archie
1440518690
очень все предсказуемо будет=) знаю ставочку - бетон=))
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Зенит 2015
1440547135
Мы, понимаете ли, этому конскому костолому работу дали, кормим его за народный счёт, а он против нас играть собрался. Против своего тренера, который подогнал сваргания, в том числе и для него, пару липовых чемпионств и левейшее серебро, играть собрался? А заодно запланировал, наверное, ещё парочку своих одноклубников в лазарет отправить. Он же ведь только грубо фолить и умеет.
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Молотобоец1895
1440558218
Милошевич ("Бешикташ")Лустиг ("Селтик")Левицки ("Мальме")Ибрагимович ("ПСЖ") шве"д"ция вперед!!!
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Молотобоец1895
1440558245
дурмаза туда же
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