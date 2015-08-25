Ибрагимович, Гранквист и Вернблум вызваны на матч против России

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен огласил состав команды на матчи отбора Евро-2016 против России и Австрии.

В списке из 24-х футболистов значатся Андреас Гранквист из "Краснодара" и Понтус Вернблум из ЦСКА. Кроме того, вызов на эти матчи получил Златан Ибрагимович, который не смог принять участие в игре Швеция - Россия.

Полностью заявка команды выглядит так:

Вратари: Исакссон ("Касымпаша"), Нордфельдт ("Суонси"), Ольсен (ПАОК);

Защитники: Антонссон ("Копенгаген"), Бенгтссон ("Майнц"), Гранквист ("Краснодар"), Йоханссон ("Гент"), Лустиг ("Селтик"), Милошевич ("Бешикташ"), М. Ольссон ("Норвич Сити"), Вендт ("Боруссия" М);

Полузащитники: Дурмаз ("Олимпиакос"), Экдаль ("Гамбург"), Халили ("Мерсин Идманюрду"), Чельстрем ("Грассхоппер"), Ларссон ("Сандерленд"), Левицки ("Мальме"), Вернблум (ЦСКА), Зенгин ("Трабзонспор").

Нападающие: Берг ("Панатинаикос"), Форсберг ("Лейпциг"), Ибрагимович ("ПСЖ"), Телин ("Бордо"), Тойвонен ("Ренн").