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    Слуцкий: «Кузьмин – лучший правый защитник в России»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил вызов в национальную команду защитника Олега Кузьмина и полузащитника Александра Ерохина.

    «Ерохин? В чемпионате России есть группа креативных, интересных, талантливых футболистов из нетоповых клубов, которые могли бы быть востребованы в национальной команде. В их числе – Максимов из «Анжи», Иванов из «Терека», Ерохин из «Урала». У меня изначально возникла идея вызвать кого-то из этой группы. Из тех, кого я упомянул, Ерохин на первом отрезке чемпионата проявляет себя лучше всех и игрой доказывает, что мой выбор абсолютно оправдан. Рекомендация Гончаренко? Естественно, я дополнительно общался с ним, после того как выбрал Ерохина. Но точно также пообщался бы и с Семиным, если бы вызвал Максимова, и с Рахимовым, если бы пригласил Иванова.

    Кузьмин? Я считаю Олега одним из лучших правых защитников страны. Почему его не вызывали прошлые тренеры, понятия не имею. Дело не в том, что Кузьмин играл у меня в «Уралане» и «Москве». И на возраст я не обращаю внимания. Выбирая состав, смотрел на то, как люди выглядят конкретно на сегодняшний день, кто из них способен именно сейчас принести наибольшую пользу. Кроме того, они должны обладать определенным опытом матчей на высоком уровне. Кузьмин много играл в еврокубках. Всем критериям он соответствует. Посмотрите, как здорово выглядит на поле Кузьмин. Молодежь? Меня совершенно не волнует критика по данному поводу. Это утопия – говорить о перспективе, когда у тебя сегодня пахнет жареным. Разве это хорошо для перспектив на ЧМ-2018, если сборная не примет участия в чемпионате Европы-2016? Сильно сомневаюсь. У меня краткосрочная задача – вывести сборную в финальную часть Евро-2016 и добиться максимально возможного результата. Поэтому надо делать это с помощью сильнейших футболистов», - заявил специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2015 20:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 августа 2015, 08:04

      В принципе Кузьмин такой же как и Калешин. С правыми защитниками у нас в чемпионате перебор нежели с левыми...очень печально что Денисов не русский...

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      Рейтинг: +22

      kill_rubin 23 августа 2015, 23:17

      с каждым интервью вызывает все больше уважения. остается утвердиться на практике

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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 23 августа 2015, 22:21

      Удачи Лёня!!!

      0
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      Рейтинг: +29

      Верг 23 августа 2015, 21:29

      При Бердыеве был лучшим, сейчас при физруке стал ошибок много допускать, хотя забивает и к атакам всегда подключается

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      Рейтинг: +15

      Cэм Винчестер 23 августа 2015, 21:26

      Заявка полностью по делу.Вызвал сильнейших.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 августа 2015, 20:50

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      Рейтинг: +28

      angol43 23 августа 2015, 20:29

      Все по делу. Согласен полностью.

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