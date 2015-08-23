ФНЛ. КАМАЗ впервые победил; «Тосно» проиграл в Ярославле

Восьмой тур ФНЛ продолжился матчами в Набережных Челны и в Ярославле. В Татарстане случилось до известной степени историческое событие: местная команда впервые не только победила в турнире, но и вообще набрала очки. А на берегах Волги второе поражение подряд под руководством Дмитрия Парфенов потерпел «Тосно». Этого наставника приглашали в качестве спасителя не лучшего турнирного положения, но пока назначение никаких дивидендов не приносит.

Чемпионат России. ФНЛ. 8-й тур

КАМАЗ (Набережные Челны) — Сокол (Саратов) — 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Давыдов, 47; 2:0 — Газданов, 84; 3:0 — Гошоков. 90+1.

Шинник (Ярославль) — Тосно — 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Султонов, 11; 1:1 — Михалев, 69; 2:1 — Маляров, 77 (с пенальти).