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    ФНЛ. КАМАЗ впервые победил; «Тосно» проиграл в Ярославле

    Восьмой тур ФНЛ продолжился матчами в Набережных Челны и в Ярославле. В Татарстане случилось до известной степени историческое событие: местная команда впервые не только победила в турнире, но и вообще набрала очки. А на берегах Волги второе поражение подряд под руководством Дмитрия Парфенов потерпел «Тосно». Этого наставника приглашали в качестве спасителя не лучшего турнирного положения, но пока назначение никаких дивидендов не приносит.

    Чемпионат России. ФНЛ. 8-й тур

    КАМАЗ (Набережные Челны) — Сокол (Саратов) — 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Давыдов, 47; 2:0 — Газданов, 84; 3:0 — Гошоков. 90+1.

    Шинник (Ярославль) — Тосно — 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Султонов, 11; 1:1 — Михалев, 69; 2:1 — Маляров, 77 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 18:58
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    Комментарии (3)
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    Зенит 2015
    1440351624
    На...ера распродали полсостава Тосно? Была отличная, для уровня ФНЛ, команда, которая вообще бы, если бы не решение продажного арбитра по Акинфееву, играла бы в РПЛ в усиленном составе.
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    ЖОРРО
    1440361758
    Да уж, Тосно пока расстраивает своих болельщиков....
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    ologreds
    1694997328
    numo440050
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