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«Арсенал» пришлет за Бензема частный самолет

23 августа 2015, 16:54
5

Форвард "Реала" Карим Бензема отправится в Лондон на переговоры с лондонским "Арсеналом". Руководство "канониров" отправит за французом личный самолет, а в столице Англии он будет жить в одном из лучших отелей. Встреча состоится в понедельник. В тот же день француз должен пройти медосмотр.

По информации британских источников, "Арсеналу" придется заплатить за Бензема 50 миллионов фунтов. Тем самым "канониры" побьют свой трансферный рекорд - самым дорогим игроком лондонской команды является Месут Озил, который перешел в команду за 35 миллионов.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Реал Бензема Карим
Комментарии (5)
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LMI
1440342625
Эта сага с Бензема утомила уже ГОРАЗДО больше чем с Чехом, чем даже с любым иным игроком, которого мы когда-либо подписывали. И ведь совсем не факт, что это правда или даже полуправда
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Akraarsenal
1440343904
Скорей бы .....Бенз перешел бы к нам.....супер форвард
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nitto
1440348448
Завышенная цена за бомбардира, максимум он 25 стоит отталкиваясь от его возможностей.
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