«Арсенал» пришлет за Бензема частный самолет

Форвард "Реала" Карим Бензема отправится в Лондон на переговоры с лондонским "Арсеналом". Руководство "канониров" отправит за французом личный самолет, а в столице Англии он будет жить в одном из лучших отелей. Встреча состоится в понедельник. В тот же день француз должен пройти медосмотр.

По информации британских источников, "Арсеналу" придется заплатить за Бензема 50 миллионов фунтов. Тем самым "канониры" побьют свой трансферный рекорд - самым дорогим игроком лондонской команды является Месут Озил, который перешел в команду за 35 миллионов.