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    Рагнар Сигурдссон: «Русская кухня очень хороша»

    Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон рассказал о своей адаптации в нашей стране.

    «Полагаю, что полностью привык к русской жизни. Безусловно, мне потребовалось на это какое-то время, но сейчас все трудности позади. Могу сказать, что я адаптировался на 95 %. Оставшиеся 5 % – это русский язык. Он достаточно сложный, но я продолжаю его учить, занимаюсь этим почти каждый день. Чего мне не хватает? Исландской кухни. Типично исландских продуктов здесь не найти и моих любимых блюд не приготовить. Зато я открыл здесь для себя много нового, и могу сказать, что русская кухня тоже очень хороша!», - сказал игрок.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    21.08.2015 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +52

      MK-42 21 августа 2015, 23:03

      Думаю он ошибается!Русский язык очень богат и сложен.Так что это не 5 %.Как минимум 30-35.А может и больше.

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 21 августа 2015, 20:29

      А водочка?

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