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    Кирьяков: «Кокорин - это не уровень сборной»

    Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков оценил выбор нападающих главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким на игры с Швецией и Лихтенштейном.

    «В принципе, эта тройка читалась. Выбор Слуцкого сюрпризом не стал. Остальные форварды проигрывают по спортивному принципу этой тройке. Портнягин вообще не играет…мКокорин? Мы все прекрасно понимаем, что Саша растерял свою былую форму. Сейчас его уровень не соответствует сборной. Но он может играть хорошо, будем надеяться что вызов в сборную его растормошит», — заключил Кирьяков.

    Напомним, Слуцкий вызвал Артема Дзюбу, Александра Кокорина и Федора Смолова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2015 15:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +55

      red-white-power 21 августа 2015, 16:36

      Остальные проигрывают этой тройке, но Кокорин не уровень сборной - гениально!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 августа 2015, 16:28

      Он её просто перерос XD

      0
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      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 21 августа 2015, 15:53

      мКокорин))) Когда вы начнете быть хоть немного внимательными?

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 21 августа 2015, 15:51

      Кирьяков сравнивает со своим временем. Тогда уровню сборной вообще никто не соответствует.

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      Рейтинг: +352

      mauxa 21 августа 2015, 15:46

      Будующее МЮ и не уровень сборной.. как же так!!!

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mauxa 21 августа 2015, 16:37

      Тем хуже для МЮ. Тащат в рот всякое г..., как дети малые.

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