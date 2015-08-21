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Веденеев: «Рубину» нужно вернуться к методам Бердыева»

21 августа 2015, 13:43
5

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился своей оценкой неудачного старта казанского «Рубина» в текущем первенстве РФПЛ.

«Одна из причин провального старта в чемпионате России – отсутствие Сесара Наваса. Билялетдинову, когда он прибыл в Казань, не нужно было заниматься обороной, там уже все было налажено. Нужно было раскрепостить команду, ввести пару молодых игроков, а потом поддерживать успех. Навас был столбом обороны «Рубина». Потеря испанца – серьезный удар. Билялетдинову вновь приходится заниматься игрой от обороны, а это возврат к работе Курбана Бердыева», – сказал Веденеев.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Навас Сесар Бердыев Курбан Билялетдинов Ринат
Комментарии (5)
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Jurij_Mar
1440157385
Раньше был хороший, крепкий автобус. Сейчас же поломаная электричка, с лентяями кондукторами,с бездарем машинистом,во главе.
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zico2205
1440158364
Скоро новый "рубинчик-автобус" будет в Ростове....Бикеич умеет работать...Жаль,что слепцы из РФС вместе с г. Мудко этого не видят...Профукают и выход в финальную часть ЧЕ и домашний ЧМ...И никому нет никакого дела...Молчат наши футбольные авторитеты...А могли бы и правду высказать...
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paparazzi-kazan
1440172337
Из физрука получится только старший физрук , а не футбольный тренер.
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nitto
1440272787
Сейчас что нужно сделать - это поменять тренера и разогнать пол команды.
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майкл
1440276850
Все правильно бил он просто деб.л не был тренером и не будет команда просто полное го.но всех нормальных разогнал набрал один шлак
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