Веденеев: «Рубину» нужно вернуться к методам Бердыева»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился своей оценкой неудачного старта казанского «Рубина» в текущем первенстве РФПЛ.

«Одна из причин провального старта в чемпионате России – отсутствие Сесара Наваса. Билялетдинову, когда он прибыл в Казань, не нужно было заниматься обороной, там уже все было налажено. Нужно было раскрепостить команду, ввести пару молодых игроков, а потом поддерживать успех. Навас был столбом обороны «Рубина». Потеря испанца – серьезный удар. Билялетдинову вновь приходится заниматься игрой от обороны, а это возврат к работе Курбана Бердыева», – сказал Веденеев.