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Брессан: «Аланию» нельзя было спасти»

20 августа 2015, 09:08
3

Белорусский полузащитник Ренан Брессан рассказал о своем пребывании в составе "Алании" и игрой под руководством Валерия Газзаева.

"Нагрузки у Газзаева были очень серьезные, но после Юревича мне уже ничего не страшно. Мы все время шли внизу таблицы, Газзаев часто кричал в раздевалке, пытался нас мотивировать. Газзаев сам из Владикавказа, очень любит этот город, он очень переживал за команду. Газзаев старался найти деньги для клуба, но если и он, у которого даже с президентом хорошие отношения, не смог ничего сделать, значит ситуация была настолько тяжелая, что команду нельзя было спасти. Там были такие прекрасные болельщики – жаль, что мы вылетели.

Я подписал контракт с "Аланией" 15 декабря, поехал в отпуск домой. Вернулся 15 января, а первую зарплату получил только в апреле – вернее, сразу две зарплаты. Я спрашивал у Неко и Руднеи – до моего прихода и зарплаты, и премиальные всегда выплачивали вовремя, а потом у нас постоянно были задержки. Платили где-то раз в три месяца. После вылета в ФНЛ задерживали и на четыре месяца, но платили хорошие премиальные – на жизнь хватало: город-то маленький, тратить не на что. Проснулись, покушали, потренировались и домой.

Говорили, что подписали контракт с "РусГидро", а те решили отказаться от обязательств и не давать деньги из-за того, что мы не выигрывали. Футболисты постоянно нервничали из-за этой неопределенности с деньгами. Трудно в такой ситуации играть – вот поэтому вы и видите, где сейчас "Алания", - рассказал Брессан.


Источник: Sports.ru
Россия Алания Брессан Ренан Газзаев Валерий
Комментарии (3)
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Romeo SL
1440052265
а если посмотреть глубже в тот год вся эта история произошла с Аланией,в тот год прекратил свое существование Спартак Нальчик,в тот год сменился "вектор развития" Анжи с последующим вылетом в ФНЛ.все эти события произошли с разницей в два месяца.думайте все это случайные совпадения?думайте в прошлом году когда Краснодар за четыре тура до окончания чемпионата опережает ЦСКА на 5!!! очков и в последних четырех турах три из которых дома (РОСТОВ,АРСЕНАЛ,ТОРПЕДО) набирает три очка-это случайно?таких случаев уйма!!!мне жаль наших болельщиков которые как обреченные в каждом матче каждого тура орут "Русские вперед"
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