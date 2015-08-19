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    «МЮ» отказался от приобретения Педро

    «Манчестер Юнайтед» больше на заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Педро.

    Сообщается, что главным фаворитом в борьбе за игрока испанской сборной теперь является лондонский «Челси», который готов предложить 28 миллионов евро и бонусы. Есть информация о том, что Педро уже прибыл в Лондон для прохождения медицинского обследования и вскоре присоединится к «синим».

    Напомним, ранее сообщалось об активном интересе к испанскому нападающему другого английского клуба «Манчестер Сити».

    Источник: Skysports

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    19.08.2015 14:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11

      Abuov_87 20 августа 2015, 07:13

      ну и правильно

      0
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      Рейтинг: +3

      Red_Devil___095 19 августа 2015, 18:22

      Для скамейки подошел бы но 26 это много... пусть уходит в автобус

      0
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      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 19 августа 2015, 18:07

      непонятно,неужели вся ставка на Мюллера?

      0
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      Рейтинг: +69

      070maks 19 августа 2015, 17:34

      Нах ему этот безперспективняк, МЮ ничего не светит, правда Челси тоже...

      0
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      Рейтинг: +95

      bfd 19 августа 2015, 17:10

      конечно не заинтересован, т.к. хрен перейдёт уже

      0
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 19 августа 2015, 16:47

      Столько мусолили об этом трансфере и в итоге...

      0
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      Рейтинг: +10

      man_utd1 19 августа 2015, 15:47

      да гордый сука

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 августа 2015, 15:36

      Лучше бы Кристину купили

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      Рейтинг: +11

      BECK_BY 19 августа 2015, 15:25

      правильно, нах он нужен

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      Рейтинг: +10

      BBK33 19 августа 2015, 14:59

      Ну и слава Богу.

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