«МЮ» отказался от приобретения Педро

«Манчестер Юнайтед» больше на заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Педро.

Сообщается, что главным фаворитом в борьбе за игрока испанской сборной теперь является лондонский «Челси», который готов предложить 28 миллионов евро и бонусы. Есть информация о том, что Педро уже прибыл в Лондон для прохождения медицинского обследования и вскоре присоединится к «синим».

Напомним, ранее сообщалось об активном интересе к испанскому нападающему другого английского клуба «Манчестер Сити».

