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    Пике извинился перед помощником арбитра

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике извинился за оскорбления бокового арбитра в матче за Суперкубок Испании против «Атлетика» (1:1). Напомним, игрок был удален с поля, после чего баскам удалось сравнять счет.

    «Хочу извиниться за то, как я разговаривал с помощником судьи. Это было неправильно. Матч был очень высокого напряжения. Однако ни в коем случае нельзя использовать любой тип оскорбления личности», – написал Пике в своем Тwitter.

    Отметим, что возможная дисквалификация Пике может составить от 4 до 12 матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2015 07:25
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