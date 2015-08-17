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    Кержаков не хочет играть в «Зените-2»

    Форвард "Зенита" Александр Кержаков, который в текущем сезоне был заявлен за дубль питерского клуба, до сих пор не присоединился к команде.

    В данный момент нападающий занимается по индивидуальной программе. В подготовке к предстоящим матчам он участия не принимает. По последней информации, в ближайшее время Александр не собирается присоединяться к "Зениту-2".

    Отметим, что ранее сообщалось об интересе некоторых клубов к Кержакову, но на данный момент переговоры по нему ни с кем не ведутся.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.08.2015 17:44
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 августа 2015, 14:58

      Чо то я не понял, у него контракт, он получает немалое бабло, и не собирается присоединяться?

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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 18 августа 2015, 14:15

      Перешел бы куда-нить уже... еще годик - два попылить мог бы...

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > feel_this_sheet 19 августа 2015, 12:34

      Так вы же его не отпустили!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 августа 2015, 11:08

      Саша,давай в Ростов...Поможет только Бердыев..В Ростове реанимируют нападающих...Пример-Дзюба,сейч
      ас Бухаров...Зенит-кладбище русских "напов "...Уверен ,Кержаков еще не сказал последнего слова...Голевое чутье, удары с обеих ног,игра на острие ...Уж этого у него не отнять..Да и бойцовские качества налицо...Обидно за него конечно....Я бы тоже не стал играть за Зенит-2...И не надо над парнем шутить..Сначала достигните того,чего он достиг....Лучший бомбардир страны в 21 веке как никак...Удаче Саше !!!

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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 18 августа 2015, 10:24

      Давай в Локо, там русский нап будет к месту

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 18 августа 2015, 09:15

      Давай в Волгу-1

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 18 августа 2015, 08:25

      Так с Легендой клуба обойтись.Нехорошо...

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      Рейтинг: +30

      Artemon9 18 августа 2015, 01:43

      В Кубань

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      Рейтинг: +77

      MALOY74 > Artemon9 18 августа 2015, 06:58

      согласен полностью...

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      Рейтинг: +12

      VIKING107 18 августа 2015, 00:00

      ..............................
      ..........................коне
      чно не месси но пользу клубу еще мог бы принести. скотское отношение руководства зенита! уж точно лучше деревянного дзюбиьо!

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      Рейтинг: +11

      bellardini 17 августа 2015, 23:56

      Давно бы перешел в другую команду, раз не хочет в "Зенит-2". Зачем драматизировать?

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      Рейтинг: +12

      bL9I 17 августа 2015, 23:48

      В кубань там с Аршавиным по старой схеме. ))

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      Рейтинг: +29

      FORVORD and FAVORIT > bL9I 18 августа 2015, 00:19

      да Кубань самое то! Старая гвардия Павлюк, Арш, и Керж.

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