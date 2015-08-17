Кержаков не хочет играть в «Зените-2»

Форвард «Зенита» Александр Кержаков, который в текущем сезоне был заявлен за дубль питерского клуба, до сих пор не присоединился к команде.
В данный момент нападающий занимается по индивидуальной программе. В подготовке к предстоящим матчам он участия не принимает. По последней информации, в ближайшее время Александр не собирается присоединяться к «Зениту-2».
Отметим, что ранее сообщалось об интересе некоторых клубов к Кержакову, но на данный момент переговоры по нему ни с кем не ведутся.
..........................коне
чно не месси но пользу клубу еще мог бы принести. скотское отношение руководства зенита! уж точно лучше деревянного дзюбиьо!
ас Бухаров...Зенит-кладбище русских "напов "...Уверен ,Кержаков еще не сказал последнего слова...Голевое чутье, удары с обеих ног,игра на острие ...Уж этого у него не отнять..Да и бойцовские качества налицо...Обидно за него конечно....Я бы тоже не стал играть за Зенит-2...И не надо над парнем шутить..Сначала достигните того,чего он достиг....Лучший бомбардир страны в 21 веке как никак...Удаче Саше !!!