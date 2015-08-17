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    Кержаков не хочет играть в «Зените-2»

    Форвард «Зенита» Александр Кержаков, который в текущем сезоне был заявлен за дубль питерского клуба, до сих пор не присоединился к команде.

    В данный момент нападающий занимается по индивидуальной программе. В подготовке к предстоящим матчам он участия не принимает. По последней информации, в ближайшее время Александр не собирается присоединяться к «Зениту-2».

    Отметим, что ранее сообщалось об интересе некоторых клубов к Кержакову, но на данный момент переговоры по нему ни с кем не ведутся.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.08.2015 17:44
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    Комментарии (33)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bellardini
    1439845009
    Давно бы перешел в другую команду, раз не хочет в "Зенит-2". Зачем драматизировать?
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    VIKING107
    1439845209
    ..............................
    ..........................коне
    чно не месси но пользу клубу еще мог бы принести. скотское отношение руководства зенита! уж точно лучше деревянного дзюбиьо!
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    Artemon9
    1439851384
    В Кубань
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    Наш Зенит 99
    1439875538
    Так с Легендой клуба обойтись.Нехорошо...
    Ответить
    kidd-75
    1439878558
    Давай в Волгу-1
    Ответить
    sergey_andreich
    1439882644
    Давай в Локо, там русский нап будет к месту
    Ответить
    zico2205
    1439885302
    Саша,давай в Ростов...Поможет только Бердыев..В Ростове реанимируют нападающих...Пример-Дзюба,сейч
    ас Бухаров...Зенит-кладбище русских "напов "...Уверен ,Кержаков еще не сказал последнего слова...Голевое чутье, удары с обеих ног,игра на острие ...Уж этого у него не отнять..Да и бойцовские качества налицо...Обидно за него конечно....Я бы тоже не стал играть за Зенит-2...И не надо над парнем шутить..Сначала достигните того,чего он достиг....Лучший бомбардир страны в 21 веке как никак...Удаче Саше !!!
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    feel_this_sheet
    1439896516
    Перешел бы куда-нить уже... еще годик - два попылить мог бы...
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    roman230582
    1439985529
    Чо то я не понял, у него контракт, он получает немалое бабло, и не собирается присоединяться?
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    ologreds
    1694997376
    numo439328
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