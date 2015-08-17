Кержаков не хочет играть в «Зените-2»

Форвард «Зенита» Александр Кержаков, который в текущем сезоне был заявлен за дубль питерского клуба, до сих пор не присоединился к команде.

В данный момент нападающий занимается по индивидуальной программе. В подготовке к предстоящим матчам он участия не принимает. По последней информации, в ближайшее время Александр не собирается присоединяться к «Зениту-2».

Отметим, что ранее сообщалось об интересе некоторых клубов к Кержакову, но на данный момент переговоры по нему ни с кем не ведутся.