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    Нападающий «Сент-Этьена» продолжит карьеру в России

    Французский нападающий «Сент-Этьена» Йоан Мольо должен продолжить карьеру в одном из российских клубов. Об этом 26-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram, не уточнив название своего будущего клуба.

    «Сейчас около двух часов ночи, но я не сплю и думаю о том, что скоро буду играть за другой клуб. Это странное ощущение, потому что с болельщиками «Сент-Этьена» у меня сложились замечательные отношения. Я останусь верен клубу, вы навсегда останетесь в моем сердце.

    Я продолжу карьеру в России. Почему в России? Я получил предложение от клуба, который верит в меня и многого от меня ждет. Именно это мне и нужно. Еще раз спасибо всем», — написал Мольо.

    Напомним, что зимой слухи связывали нападающего с краснодарской «Кубанью», впрочем, маловероятно, что он окажется именно там из-за финансовых проблем команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2015 12:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Абу88 16 августа 2015, 15:45

      Может Терек Грозный?

      0
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      Рейтинг: +10

      Alex167 16 августа 2015, 13:22

      Возможно это Рубин

      0
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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 16 августа 2015, 12:58

      спартак

      0
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 16 августа 2015, 12:34

      Не кубань и не динамо.... бессмысленно.
      Скорее всего Краснодар- все таки вандерсон и ари не тащат пока....и еще быть может Спартак или Рубин

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > 16 августа 2015, 16:15

      кого он там тащит то, бездарность обычная

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      Рейтинг: +22

      kill_rubin 16 августа 2015, 12:13

      100% Динамо. Там же Вальбуэна хотел влиять на трасферные решение, вот и французов заманивает. Да еще и Кокорин может уйти

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      Рейтинг: +1943

      VIPded > kill_rubin 16 августа 2015, 13:56

      Вальбуэна уже в Лионе. Кого куда он заманивает? Труселями красными разве что...)))

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