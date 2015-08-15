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    Лига 1. «Сент-Этьен» упустил победу в матче с «Бордо»

    В матче второго тура французского чемпионата «Сент-Этьен» сыграл с «Бордо» вничью – 1:1. Эти очки стали первыми для обеих команд: и «Бордо», и «Сент-Этьен» прошлые свои встречи проиграли.

    Основные события игры пришлись на второй тайм. В начале его счет открыл Амума, а уже в добавленное время Савье спас «Бордо» от второго подряд поражения.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур

    Сент-Этьен (Сент-Этьен) – Бордо (Бордо) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 - Амума, 58; 1:1 - Савье, 90+1.

    Предупреждения: Баэбек, 39; Клеман, 41; Шантом, 51.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 20:17
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