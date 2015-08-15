Лига 1. «Сент-Этьен» упустил победу в матче с «Бордо»

В матче второго тура французского чемпионата «Сент-Этьен» сыграл с «Бордо» вничью – 1:1. Эти очки стали первыми для обеих команд: и «Бордо», и «Сент-Этьен» прошлые свои встречи проиграли.

Основные события игры пришлись на второй тайм. В начале его счет открыл Амума, а уже в добавленное время Савье спас «Бордо» от второго подряд поражения.

Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур

Сент-Этьен (Сент-Этьен) – Бордо (Бордо) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Амума, 58; 1:1 – Савье, 90+1.

Предупреждения: Баэбек, 39; Клеман, 41; Шантом, 51.