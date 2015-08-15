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Точилин: «Динамо» - не «Анжи», из Премьер-лиги не вылетит»

15 августа 2015, 17:44
8

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин высказал мнение о сравнении ситуации в клубе с той, что была в махачкалинском «Анжи».

- Сейчас многие проводят аналогии ситуации в "Динамо" с тем, что творилось в махачкалинском "Анжи" не так давно. Каково ваше мнение?

- Визуально, возможно, ситуации кажутся похожими. Но причины этого совершенно разные — в "Динамо" проблемы появились после того, как клуб угодил под санкции за нарушение финансового fair-play. Руководство старается все оперативно разрешить, снижая зарплатную ведомость и продавая ведущих футболистов. Отмечу, что в другой ситуации коллектив вряд ли отпустил бы своих лидеров.

- То есть не стоит ожидать того, что бело-голубые попрощаются с элитой российского футбола?

- Я этот вариант даже не рассматриваю. У "Динамо" есть все предпосылки к тому, чтобы без всяких проблем завершить чемпионат России.

Полностью интервью с Александром Точилиным читайте ЗДЕСЬ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Точилин Александр
Комментарии (8)
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CHAMPION-777
1439652666
НЕ зарекайтесь,а т потом оправдываться придется,когда то динамо чть не вылетело,благодаря своей португалькой колонии
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SpM_
1439653278
не надо было скупать игроков Анжи, сами же попали в туже яму
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richi
1439654432
Точилин видимо не в курсе банковских кредитов клуба и процентов по ним. Не пришлось бы расстаться с профессиональным статусом, а не в ПерДив вылетать.
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KosSid
1439657484
аха,конечно,не дадут,как было несколько лет назад
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klalya
1439657934
Заголовок классный, конечно. Да, ведь он именно так и сказал. Ага
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Выключатель 30
1439659827
4-7 место для Динамо
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GANIBAL_FOREVER
1439664018
Динамо ни разу не было в пердиве,и не будет!!!
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VABANK
1439668624
Сколько раз их за уши вытаскивали и в 90е и в начале 2000х...Конечно не вылетят. Найдут опять какого-нибудь "Усманова", которого заставят вбухать ярды в это болото.
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