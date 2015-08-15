Точилин: «Динамо» - не «Анжи», из Премьер-лиги не вылетит»

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин высказал мнение о сравнении ситуации в клубе с той, что была в махачкалинском «Анжи».

- Сейчас многие проводят аналогии ситуации в "Динамо" с тем, что творилось в махачкалинском "Анжи" не так давно. Каково ваше мнение?

- Визуально, возможно, ситуации кажутся похожими. Но причины этого совершенно разные — в "Динамо" проблемы появились после того, как клуб угодил под санкции за нарушение финансового fair-play. Руководство старается все оперативно разрешить, снижая зарплатную ведомость и продавая ведущих футболистов. Отмечу, что в другой ситуации коллектив вряд ли отпустил бы своих лидеров.

- То есть не стоит ожидать того, что бело-голубые попрощаются с элитой российского футбола?

- Я этот вариант даже не рассматриваю. У "Динамо" есть все предпосылки к тому, чтобы без всяких проблем завершить чемпионат России.

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