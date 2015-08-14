Шакири: «Рад, что моe пребывание в «Интере» оказалось недолгим»

Полузащитник «Сток Сити» Джердан Шакири рассказал, что остался недоволен периодом в своей карьере в миланском «Интере». Швейцарец также отметил, что с первых дней почувствовал разницу между футболом в Англии и Италии.

«Я рад, что моe пребывание в «Интере» оказалось недолгим. Многое там было неприятно. Я рад, что всe закончилось и я здесь. Разница между итальянским и английским футболом очень существенна, я это уже успел прочувствовать на тренировке. Тут я могу играть очень быстро. Думаю, что английский футбол, который очень агрессивен, мне подходит идеально» - сказал Шакири.



Трансфер Шакири обошелся «Стоку» в 17 миллионов евро и стал рекордным для клуба. В «Интер»швейцарец перешел в январе этого года из «Баварии»и провeл 15 матчей в Серии А.