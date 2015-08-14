«Гамбург» отказался от Халиловича из-за условий «Барселоны»

Молодому таланту «Барселоны» Алену Халиловичу придется подождать, пока найдется клуб, который согласится выполнить требования каталонцев.

«Гамбург» был заинтересован в аренде атакующего полузащитника, однако официально объявил о своем отказе от сделки. Причиной стало требование «Барселоны» выпустить молодого футболиста на поле в 60 процентов матчей сезона. Немецкий клуб не смог этого гарантировать.

Сам Халилович не хочет провести сезон во второй команде «Барселоны» и надеется на предложения от других клубов.