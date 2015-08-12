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    Губерниев: «Надеюсь, Слуцкому выдадут айфон и айпад»

    Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением, почему Фабио Капелло не смог добиться успеха со сборной России, и как подобных ошибок сможет избежать новый главный тренер команды Леонид Слуцкий.

    «Надеюсь, в контракте Слуцкого есть специально оговоренная часть о наличии айпада и айфона. Мне кажется, одна из главных причин неудач Капелло заключается в том, что он несколько месяцев сидел без телефонной связи и интернета. Был отрезан от всего мира и совершал глупости. Я искренне надеюсь, что Леониду Викторовичу выдадут средства связи», — заявил комментатор.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2015 17:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 14 августа 2015, 10:20

      Не, про Лёню я в вообще не восторге, но НАДО сказать


      Надеюсь Диме Уроду-Губернаторову )))) засунут весло, лыжи, винтовку и микрофон в ...опу

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      Рейтинг: +24

      tims 12 августа 2015, 21:44

      Сам-то Губерниев понял, что сказал? Как же надоела эта примитивная, но нагловатая особь...

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      Рейтинг: +17

      staronnik 12 августа 2015, 21:33

      Дима, а ты скоро на пенсию?

      0
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      Рейтинг: +42

      firewing 12 августа 2015, 19:57

      Губерниеву с таким колхозным юморком лучше в Камеди-клаб - там за своего сойдёт.

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 12 августа 2015, 19:42

      Что то не так,с айфоном весь завоевать...что то не договаривает,или больной

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      Рейтинг: +11

      OlegaT 12 августа 2015, 19:19

      Во Дёму прёть!...

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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа 12 августа 2015, 18:26

      У психа опять обострение... забыл таблеточки принять

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      Рейтинг: +8

      MarioFernandes 12 августа 2015, 18:22

      Он пошутил похлду

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      Рейтинг: +3930

      Kollljan 12 августа 2015, 18:22

      Скорее всего Губерниев пьет последнее время очень сильно.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 августа 2015, 18:10

      Губерниев с катушек слетел.

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