Губерниев: «Надеюсь, Слуцкому выдадут айфон и айпад»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением, почему Фабио Капелло не смог добиться успеха со сборной России, и как подобных ошибок сможет избежать новый главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Надеюсь, в контракте Слуцкого есть специально оговоренная часть о наличии айпада и айфона. Мне кажется, одна из главных причин неудач Капелло заключается в том, что он несколько месяцев сидел без телефонной связи и интернета. Был отрезан от всего мира и совершал глупости. Я искренне надеюсь, что Леониду Викторовичу выдадут средства связи», — заявил комментатор.