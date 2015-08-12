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    Губерниев: «Надеюсь, Слуцкому выдадут айфон и айпад»

    Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением, почему Фабио Капелло не смог добиться успеха со сборной России, и как подобных ошибок сможет избежать новый главный тренер команды Леонид Слуцкий.

    «Надеюсь, в контракте Слуцкого есть специально оговоренная часть о наличии айпада и айфона. Мне кажется, одна из главных причин неудач Капелло заключается в том, что он несколько месяцев сидел без телефонной связи и интернета. Был отрезан от всего мира и совершал глупости. Я искренне надеюсь, что Леониду Викторовичу выдадут средства связи», — заявил комментатор.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2015 17:53
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Kollljan
    1439392961
    Скорее всего Губерниев пьет последнее время очень сильно.
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    MarioFernandes
    1439392971
    Он пошутил похлду
    Ответить
    Водитель КамАЗа
    1439393186
    У психа опять обострение... забыл таблеточки принять
    Ответить
    OlegaT
    1439396382
    Во Дёму прёть!...
    Ответить
    Go-o-ol
    1439397747
    Что то не так,с айфоном весь завоевать...что то не договаривает,или больной
    Ответить
    firewing
    1439398675
    Губерниеву с таким колхозным юморком лучше в Камеди-клаб - там за своего сойдёт.
    Ответить
    staronnik
    1439404411
    Дима, а ты скоро на пенсию?
    Ответить
    tims
    1439405083
    Сам-то Губерниев понял, что сказал? Как же надоела эта примитивная, но нагловатая особь...
    Ответить
    kidd-75
    1439536817
    Не, про Лёню я в вообще не восторге, но НАДО сказать Надеюсь Диме Уроду-Губернаторову )))) засунут весло, лыжи, винтовку и микрофон в ...опу
    Ответить
    ologreds
    1694997414
    numo438766
    Ответить
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