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    Уткин: «Усманова попросили финансировать расходы «Динамо»

    Комментатор и спортивный тележурналист Василий Уткин рассказал о возможном векторе развития московского «Динамо»:

    «Я абсолютно точно знаю, что у «Динамо» огромный долг. Вернее, не долг, а убыток. В частности, как оказалось, Борис Ротенберг, который в какой-то момент возглавил «Динамо», не вкладывал в команду свои деньги.

    Деньги платил ВТБ. А те деньги, которые выделял Ротенберг, оформлялись в качестве кредита.Так вот, ВТБ вроде как взвыл, сказав: «Ребята, мы больше не можем. У нас масса других дел».

    Сейчас некоторые значимые люди (они все в погонах в основном) пытаются убедить или заставить, или прогнуть, или упросить, или умолить на коленях, я не знаю точно, Алишера Бурхановича Усманова оплачивать расходы «Динамо».

    Такой процесс идет. Насколько я знаю, пока для просителей этот процесс безуспешный. Моя информация неофициальная, но моя информация точная».

    Источник: Газета.ру

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    11.08.2015 16:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +50

      valeh172 11 августа 2015, 21:50

      Уткин опять пускает утки

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 11 августа 2015, 20:57

      Пора бы уж за сечинова приниматься.

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      Рейтинг: +8

      kanzas!!! 11 августа 2015, 17:55

      #уткинживи

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      Рейтинг: +21

      10al7 11 августа 2015, 17:41

      я правильно понял, что Усманов как-то помог исправить глупость рфс, оплатив тренера и теперь все пытаются у него еще денег высосать?

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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 11 августа 2015, 16:54

      Уткин Уткин, не в саое ты озеро полез...

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      Рейтинг: 0

      Evgen54906 11 августа 2015, 16:52

      Да... Зачем приходил Ротенберг? Вообще, бредятина, разваливают клуб(((

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      Рейтинг: +365

      n272nm 11 августа 2015, 16:52

      Ну, наконец-то! А я то все думаю, что это Днище саморазрушением уже целый год занимается. В начале прошлого года за золото собиралось бороться, а потом начало эпично сливаться. Вот оказывается в чем дело. Кстати, хочу заметить, что Денисов это как проклятье, вирус разрушения запущенный Зенитом. Куда не приходит - там скандал и разрушение команды.

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